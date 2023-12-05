شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم بهدف نظيف على حساب إنبي فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا وإنبي بتقدم سيراميكا بهدف نظيف أحرزه أحمد ياسر ريان في الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري nile.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين ، ولم تكن هناك أي هجمات خطيرة علي مرمي الفريقين ، رغم المحاولات المكثفة التي بذلها مهاجمو الفريقين.

قبل نهاية الشوط الأول ينجح احمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا من احراز الهدف الأول لفريقه من هجمة منظمة مميزة ، ينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لفريق سيراميكا.

بدأ فريق سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

بينما بدأ فريق انبي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع :مروان داود - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مصطفى دويدار - زياد كمال - أحمد العجوز - محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد وسيف الخشاب وأحمد يوسف وعلي فوزي ومامي ليباسي وأحمد نادر حواش ومحمد النحاس ومودي ناصر وعبد الرحمن عماد.

يخوض الفريقين مباراة اليوم بشعار واحد هو الفوز وحصد النقاط الثلاث، فسيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي يحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط جمعها من 7 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراة وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 6.

أما إنبي الذي يقوده تامر مصطفى فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط من 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6.