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هدف الساعى يمنح الإسماعيلى التقدم على البنك الأهلى فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - نجح الإسماعيلى في التقدم بهدف مقابل للاشئ على البنك الأهلى في الشوط الأول وذلك فى المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة من دورى nile .

أحرز هدف المباراة عمر الساعى في الدقيقة 16 من لعبة بالكعب فشل محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلى في التعامل معها .  

ويتطلع الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحسين وضع الفريق فى جدول ترتيب الدوري الذي لا يليق بالدراويش أحد أهم معاقل الكرة المصرية ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبو الإسماعيلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

أما البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 7 مباريات، فاز فى مباراة وخسر 6 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة، وسجل لاعبو البنك 7 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفاً.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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