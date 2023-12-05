شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم المقاولون فى سادس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3 /0 على صعيد سادس جولات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .

ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية، قبل أن يهزم بتروجت 3 /0 ثم الترسانة بنفس النتيجة والشمس ثم دلفى .

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.