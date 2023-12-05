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الأهلى يهزم المقاولون فى سادس جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة  بالنادى الأهلى على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3 /0 على  صعيد سادس جولات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .

 

ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية، قبل أن يهزم بتروجت 3 /0  ثم الترسانة بنفس  النتيجة والشمس ثم دلفى .

 

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

 

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

 

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

 

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

 

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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