شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية ياسر إبراهيم لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ياسر ابراهيم مدافع النادى الأهلي في التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء علي ستاد مختار التتش بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الركبة

وأصبح ياسر ابراهيم جاهزا للظهور في قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.