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الشباب والرياضة تدعم الاتحاد المصرى لتنس الطاولة ونادى بورسعيد الرياضى

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القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك نظير مشاركته في بطولة العالم للناشئين بسلوفينيا، في إطار دعم الوزارة لسفرالبعثات الخارجية، في المنافسات العالمية والقارية.

 

أكد وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم على متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

 

كما وافق وزير الشباب والرياضة علي صرف دعم إضافي لنادي بورسعيد الرياضي، للصرف علي النشاط الرياضي، في إطار دعم النشاط الرياضي بالأندية الرياضية والجماهيرية، وتذليل كافة العقبات أمام الهيئات الشبابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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