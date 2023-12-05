شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مدحت يتعادل للبنك الأهلى أمام الإسماعيلى بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البنك الأهلى فى التعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة لدورى nile .

جاء الهدف عن طريق أمير مدحت مدافع البنك الأهلى في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد ضربة حرة مباشرة لعبها أحمد مدبولى قوية داخل منطقة الجزاء يرتقى لها أمير مدحت ويحرزها في المرمى مباشرة .

كان عمر الساعى تقدم للإسماعيلى في الدقيقة 16 من لعبة بالكعب فشل محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلى في التعامل معها .

جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالي:

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. محمد دسوقي ،محمد نصر ،اياد العسقلاني ،حمدي النقاز.

الوسط .. محمد بيومي ، مروان حمدي ،عمر الساعي ، محمد عبد السميع ،عبدالرحمن مجدي .

الهجوم .. ياو أنور .