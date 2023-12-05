شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يوافق على رحيل أيمن الجمل بعد الخسارة أمام السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم على الإستقالة التي تقدم بها أيمن الجمل المدير الفني للفريق وجهازه المعاون بعد الخسارة التي تلقاها اليوم على ملعبه أمام السكة الحديد بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الـ11 لدورى القسم الثانى أ .

ويحتل دكرنس المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة ، وهو مركز لا يليق بإمكانيات النادى الذى كام قريبا من الصعود لدورى الأضواء خلال الموسمين المقبلين .

ويسعى الخضر إبراهيم رئيس دكرنس للتعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة مع مدير فنى جديد من أجل إنقاذ الموقف وعدم الهبوط لدورى الممتاز ب فى ظل المنافسة المحتدمة مع العديد من الأندية .

يذكر أن أخر 10 فرق بالدورى سوف يخوضون مباريات مع بعضهم مرة أخرى عقب نهاية الدور الأول ، يبقى 4 فرق بدورى المحترفين ، بينما يهبط أصحاب المراكز الستة الأخيرة للقسم الثانى ب .