شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على البنك الأهلى 2 / 1 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الإسماعيلى تقدمه على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة لدورى nile .

نجح عماد حمدى في إحراز الهدف الثانى للإسماعيلى في الدقيقة 67 بعد تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء وضعها اللاعب بسهولة في المرمى .

كان عمر الساعى تقدم للإسماعيلى في الدقيقة 16 من لعبة بالكعب فشل محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلى في التعامل معها ، وتعادل أمير مدحت مدافع البنك الأهلى لفريقه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد ضربة حرة مباشرة لعبها أحمد مدبولى قوية داخل منطقة الجزاء يرتقى لها أمير مدحت ويحرزها في المرمى مباشرة .

جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالي …

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. محمد دسوقي ،محمد نصر ،اياد العسقلاني ،حمدي النقاز.

الوسط .. محمد بيومي ، مروان حمدي ،عمر الساعي ، محمد عبد السميع ،عبدالرحمن مجدي .

الهجوم .. ياو أنور .