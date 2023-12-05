غاياردو يرغب باستعادة مصابيه قبل مونديال الأندية

الرياص - اسماء السيد - جدة: يأمل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدرّب الجديد لنادي الاتحاد السعودي، في استعادة لاعبيه المصابين قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي يستضيفها في جدّة الشهر الجاري.

وقال غاياردو بعد فوز فريقه الإثنين على ضيفه سيباهان الإيراني 2-1 وحسمه صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا في كرة القدم "أود أن يتاح جميع اللاعبين في كأس العالم للأندية. كانت أفضل أن يكون اللاعبون جاهزين في هذه المباريات قبل كأس العالم للأندية، لكن للأسف لم نكن قادرين بسبب الاصابات".

وغاب عن تشكيلة "النمور" في مباراة الإثنين حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022 المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه لاعب الوسط نغولو كانتي.

أضاف غاياردو الذي حلّ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدلاً من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو المقال بسبب سوء النتائج في الدوري السعودي "كانتي لاعب رائع ومؤثّر لكن، للأسف، لم أعمل معه بعد في التمارين، ونأمل في مشاركته في الأيام المقبلة. بنزيمة رائع أيضاً ومؤثّر وآمل في استعادته".

ضمن تأهله

وكان الاتحاد ضامناً تأهله أقله بين أفضل الفرق الوصيفة، لكنه نجح في تأكيد أحقيته ببلوغ ثمن النهائي من خلال حسمه الصدارة في مباراة شهدت الظهور الأول للمدافع المصري احمد حجازي الذي شارك لمدة 75 دقيقة، بعد غياب دام 6 أشهر و 8 أيام نتيجة عملية جراحية في الرباط الصليبي.

ويلعب الاتحاد مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا في افتتاح كأس العالم للأندية في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وبحال تأهله سيلاقي الأهلي المصري بطل إفريقيا في الدور الثاني، والفائز بينهما يلعب مع فلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نصف النهائي.

في المقابل، ينتظر مانشستر سيتي الإنكليزي بطل أوروبا الفائز بين ليون المكسيكي وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

وقبل انطلاق مشواره في مونديال الاندية، يلعب الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، مع ضمك الخميس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري حيث يحتل المركز الرابع، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.