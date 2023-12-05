مع أنباء انتقاله إلى الأهلي.. رسالة غامضة من عمر كمال عبد الواحد

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر عمر كمال عبدالواحد، نجم منتخب مصر وفريق مودرن فيوتشر، رسالة غامضة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد أنباء انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب عبدالواحد منشورا قال فيه: "اللهم رضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت.. حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت".

وخلال الأيام القليلة الماضية، ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، لضم عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التجديد حتى الآن.

وفي السياق، قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، في تصريحات لقناة النادي،: "تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد منحصر بين رئيس فيوتشر وليد دعبس، وشخصين فقط بالأهلي بينهم أنا".

وتابع القيعي: "لا أحد يعرف المبلغ الذي يريد الأهلي دفعه في عمر كمال سوى هؤلاء الثلاثة فقط".