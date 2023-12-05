صراع عربي على جائزة أفضل هدف في أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في مختلف البطولات الأفريقية في عام 2023، والتي ضمت 12 هدفا.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن تصويت الجماهير سيحدد اللاعب صاحب أفضل هدف بنسبة 70%، على أن تتحدد نسبة الـ 30 % الأخرى من خلال الخبراء الفنيين للكاف.

وتقدم جائزة أفضل هدف خلال الحفل السنوي لجوائز «الكاف»، والمقررة إقامته الاثنين 11 من ديسمبر الجاري في مدينة مراكش المغربية.

وضمت قائمة أفضل هدف في المسابقات القارية، هدف الدولي المصري محمود كهربا لاعب الأهلي أمام الهلال السوداني في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

كما اختير هدف لاعب الأهلي المصري الحالي، التونسي محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس للشباب ضد فريق زامبيا ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

ودخل ضمن الاختيارات هدف خالد بوسليو لاعب اتحاد العاصمة الجزائري في مرمى الجيش الملكي المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية؛ بجانب هدف محمود صابر لاعب نادي زد المصري مع منتخب الفراعنة في مرمى المغرب بنهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وطرح «كاف» التصويت على الأهداف المختارة عبر موقعه الالكتروني، على أن يتم غلق التصويت يوم 8 ديسمبر الجاري.

الأهداف المرشحة للفوز بجائزة الأفضل: