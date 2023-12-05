هالاند وفيرستابن في قائمة رياضي العام

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ويتقدم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، لائحة مرشحي العام الحالي، بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
وينافس هالاند كلا من الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بطل العالم لسباقات الفورمولا1، وأيتانا بونماتي التي أسهمت في فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا للسيدات.
وتضم القائمة أيضا، سيا كوليسي قائد منتخب جنوب إفريقيا للرجبي، ونجم التنس نوفاك ديوكوفيتش الذي فاز بـ3 من 4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وبطلة الجمباز الأمريكية سيكون بايلز التي نالت 4 ذهبيات في بطولة العالم.
ومن المقرر أن يتم اختيار الفائز يوم 19 من الشهر الحالي.
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