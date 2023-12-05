الإسماعيلي يواجه القناة ودياً إستعداداً لـ إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة أحمد صالح وطارق أبو الليل على تنظيم مباراة ودية غدا مع فريق القناة ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

ويحل الفريق ضيفا على انبي باستاد بتروسبورت في تاسع جولات المسابقة.

ومن المقرر أن يقم الجهاز الفني بتجهيز البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء البنك الأهلي خلال الودية من أجل الحفاظ على جاهزيتهم تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحقق الدراويش فوزاً مهماً على البنك الاهلي في المباراة التي جمعتما مساء اليوم بنتيجة 2-1 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الاسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لتحسين موقع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.