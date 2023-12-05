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مدرب الإسماعيلي: نتعامل مع كل مباراة كبطولة منفصلة

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي عن بالغ سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على حساب البنك الأهلي ،مشبرا إلى أن الفريق كان في حاجة ماسة لحصد الثلاث نقاط بعد غياب خلال اللقاءات الماضية.

وتابع :”نتعامل في كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة ،اللاعبون يتطوروا مع كل مباراة ،المدير الفني إيهاب جلال يتحدث معهم على ضرورة ترجمة الفرص لأهداف لتجنب تكرار سيناريو استقبال الأهداف”.

واختتم تصريحاته :”نشكر الجماهير التي حرصت على مساندة الفريق منذ أول دقيقة فهي لها دور كبير في حصد الانتصار “.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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