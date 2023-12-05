تاريخيًا .. جدة السعودية منارة الأحداث الرياضية الكبرى بالمملكة

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصل متابعي الكرة العالمية عن انطلاق منافسات كأس العالم للأندية ، التي تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعالياتها خلال الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

وتتنافس سبعة فرق على لقب البطولة ، التي تقام على الأراضي السعودية للمرة الأولى ، وبالتحديد في مدينة جدة التي تلقب بـ عاصمة السياحة السعودية.

مدينة جدة قبلة الرياضة السعودية واستضافة كبرى المنافسات ..

وباستضافة جدة فعاليات البطولة العالمية الشهر الجاري ، أصبحت المدينة تاريخيًا وجهة المملكة العربية السعودية في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية .

وجاءت البداية عام 1989 باستضافة جدة نهائيات كأس العالم للشباب في تنظيم مشترك مع مدينة الرياض.

واستكمالاً للتنظيم التاريخي في المدينة ، نجحت جدة في تنظيم بطولة كأس العالم للقارات التي تجمع أبطال العالم خلال 3 دورات من البطولة العالمية خلال أعوام “1992 ، 1995 ، 1997”.

كما أصبحت مدينة جدة مشاركًا أساسيًا في تنظيم بطولة كأس السوبر الإسباني التي تجمع كبار أندية الليجا وكأس الملك هناك.

وجاءت بداية التنظيم للبطولة الإسبانية من عام 2020 وقت إقامتها بين فريقين فقط “صاحب لقب الدوري ، والمتوج ببطولة كأس الملك” ، قبل أن يتم تغيير نظام البطولة بمعرفة الاتحاد الإسباني للعبة ، لتأتي بمشاركة 4 فرق.

ثاني أكبر مدن السعودية وعاصمة الاقتصاد والسياحة ..

وعلى صعيد المساحة تعد مدينة جدة قياسيًا والتي تقع على الساحل الغربي للمملكة في مواجهة البحر الأحمر ، ثاني أكبر مدن السعودية بعد العاصمة الرياض كما تعد أيضًا الوجهة الأولى للسياحة هناك لتمتعها بأنشطة اقتصادية واستثمارية جذابة.