يقدم موقع “365 كورة” كل ما يخص قرعة كوبا أمريكا 2024، الموعد والقنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة، وتصنيفها.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة القادمة من بطولة كوبا 2024، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو.

موعد قرعة كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام القرعة فجر يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 ديسمبر، في تمام الثانية والنصف فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

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وتقام القرعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبث مراسم القرعة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”.

المنتخبات المتأهلة إلى كوبا أمريكا

تشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة 16 منتخبًا للمرة الثانية في التاريخ كما حدث في نسخة 2016 التي أقيمت أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت تصنيفات منتخبات أمريكا الجنوبية على النحو التالي:

تصنيف أول: الولايات المتحدة الأمريكية- الأرجنتين- البرازيل- المكسيك.

تصنيف ثان: أوروجواي- كولومبيا- بيرو- الإكواردور.

تصنيف ثالث: تشيلي- بنما- فنزويلا- بارجواي.

تصنيف رابع: جامايكا- بوليفيا- بالإضافة إلى منتخبين متأهلين من الملحق