موعد مباراة قمة سوبر اليد بين الاهلي والزمالك

يترقب عشاق وجماهير كرة اليد في مصر، لمباراة القمة النارية بين الغريمين الاهلي والزمالك، في لقاء حسم السوبر المحلي للموسم الرياضي الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في صراع حسم لقب السوبر، والذي يقام في الإمارات العربية المتحدة.

ويخطط الاهلي تحت القيادة الإسباني لـ ديفيد دايفيز مواصلة السيطرة على البطولات في الفترة الأخيرة، والثأر من الزمالك، بعد خسارة لقب السوبر أمامه في النسخة الماضية.

وحسم النادي الاهلي لقب دوري محترفي اليد والسوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في المقابل توج الأخير بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الزمالك للثأر من الاهلي بعد الخسارة الأخيرة في المباراة التي جمعتهما في دوري المحترفين بالجولة العاشرة.

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موعد مباراة السوبر المصري لكرة اليد

من المقرر أن تقام المباراة في كأس السوبر المصري في تمام الرابعة عصر مساء يوم السبت المقبل، بين الغريمين الاهلي والزمالك.

وستقام المباراة على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي في الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في التاريخ