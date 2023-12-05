تشكيل آرسنال لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.. النني بديلاً

أعلن ميكيل آرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة لوتون تاون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي آرسنال مع لوتون تاون ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب “كينيلورث رود”، المباراة التي تجمع بين الفريقين وتنطلق في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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وتواجد النجم الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال اليوم أمام لوتون تاون.

ويبدأ الجانزر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت- جابرييل- ساليبا – كيور.

الوسط: رايس – أوديجارد – هافيرتز.

الهجوم: ساكا – خيسوس – مارتينلي.

ويحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف، فيما يأتي فريق لوتون تاون بالمركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.