أحمد حسن كوكا.. تاريخ يزخر بالأهداف والنضال الفلسطيني

يواصل الدولي المصري أحمد حسن «كوكا»، تقديم مواقفه النبيلة في دعم القضية الفلسطيني، تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهذه المرة بقميص فريقه الجديد بينديك سبور التركي، الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أولمبياكوس اليوناني.

وتمكن كوكا من تسجيل 3 أهداف «هاتريك»، اليوم الثلاثاء في شباك إسبرطة خلال 9 دقائق فقط، وقام بإهداء هذا الحدث والإنجاز الفريد لطفلة فلسطينية توفيت خلال القصف والاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.

وقام صاحب الـ30 عامًا بإظهار قميصًا يرتديه يحمل صورة الطفلة الفلسطينية ريم، التي كان جدها يحملها وهو يبكي مرددا عبارة «روح الروح»، بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب أحد الصواريخ الصهيونية التي نالت من منزل عائلتها.

تضامن متواصل

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها تضامنه مع القضية الفلسطينية، بل سبق وأظهرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم 14 من شهر أكتوبر الماضي عندما كتب: «انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب، لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين مخصصة لكم أنا وأصدقائي العرب نعرف جيداً ما كان يحدث منذ عقود».

وأضاف: «الكيان الصهيوني استولى على أرض فلسطين، وقتل الآلاف من الأشخاص، ودمر كل شيء وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى بالأسلحة الصغيرة التي بحوزتهم، ووصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين، وقالت وسائل الإعلام الغربية إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلاً، لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه قصة كاذبة أخرى».

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وأكمل: «أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء، لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون إنهم يقاتلون “الحيوانات البشرية” – على حد وصف تصريح سابق لوزير الدفاع لدولة الاحتلال».

وبعدما انتشرت صورًا لشهداء فلسطين من جديد وبغزارة شديدة، حرص كوكا على كتابة بيانًا عبر حسابه على تويتر، حيث قال: «لقد مر شهر منذ بدء القتل الجماعي المتواصل الذي لا يلين للفلسطينيين في غزة، إنه ليس عنفا!.. إنها إبادة جماعية، مجاعة وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والصحفيين والطرق الإنسانية، أطفال تم تدمير أدمغتهم، أطفال مرعوبون من الغارات الجوية المتواصلة، أطفال مصابون بحروق بسبب قنابل الفوسفور الأبيض، أطفال مدفونون تحت الأنقاض».

من هو كوكا؟

لاعب مصري بدأ مسيرته مع النادى الأهلى، ثم سافر إلى أوروبا للعب ضمن فريق نادى ريو أفى البرتغالى، وبعدها انضم لنادى سبورتينغ براحا البرتغالى، ثم رحل لـ اليونان لينضم لـ أولمبياكوس، وبدأ رحلته في تركيا مع فريق الآنيا سبور، وحاليًا يلعب لصالح فريق بينديك سبور التركى.

وبالرغم من اقتران اسم «كوكا» بالنادى الأهلى، إلا أنه يعد من المحترفين المصريين، الأكثر مشاركة في الدوريات الأوروبية، حيث تمتلئ مسيرته بمشاركات في المسابقات البرتغالية واليونانية والتركية، بعدما وصل عدد أهداف أحمد حسن كوكا إلى 118 هدفًا خلال مسيرته، بجانب 30 تمريرة، من خلال مشاركته في 360 مباراة.

المسيرة الدولية

مثل كوكا جميع الأعمار السنية لمنتخب مصر، وشارك مع المنتخب الأول في 31 مباراة دولية، تمكن من تسجيل 6 أهداف.