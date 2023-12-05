5 يخذلون كولر في الاهلي قبل كأس العالم للأندية

تعرض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، للخذلان من جانب 5 لاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويتأهب النادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، حيث يمر الفريق بفترة تذبذب في المستوى.

وتسيطر حالة من القلق على جماهير النادي الاهلي قبل مونديال الأندية، خاصة في ظل التذبذب في المستوى، بالإضافة إلى العقم التهديفي في المباريات الأخيرة، واستمرار مسلسل إهدار الفرص.

وكان لتراجع مستوى الاهلي في الفترة الأخيرة عدة عوامل، ضمنها تعرض كولر للخذلان من جانب عدة لاعبين، بين أداء غير متوقع وإصابات خارج الإرادة.

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لاعبين خذلوا كولر في الاهلي

أنتوني موديست:

الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الاهلي الذي انتظرته الجماهير بعد فترة كبيرة، ولكنه كان أول الخاذلين لـ كولر، حيث لم يظهر بشكل جيد أو مستوى مبشر مع الفريق، واكتفى بتسجيل هدفين فقط.

ويعول كولر على المهاجم الفرنسي في بطولة مونديال الأندية، رغم أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، ولكنه يأمل في استعادة مستواه وإنهاء العقم التهديفي.

رضا سليم:

وخذل اللاعب المغربي رضا سليم، المدرب السويسري، بطريقة لا إرادية بعدما شاءت الأقدار أن يتعرض لإصابة قوية مع الاهلي في توقيت حرج.

رضا سليم، كان ضمن صفقات الاهلي في الميركاتو الصيفي، ونجح في الظهور بشكل جيد خلال المباريات التي شارك فيها مع الفريق وظهرت بصمته، وكان أحد الحلول الهجومية القوية في أوراق كولر.

وتعرض سليم، للإصابة بكسر في الترقوة وخضع لعملية جراحية وسيغيب عن القلعة الحمراء لمدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك خلال مشاركته في مباراة صن داونز ببطولة دوري السوبر الأفريقي.

كريم الدبيس:

كريم الدبيس، الظهير الأيسر الشاب الذي شارك مع النادي الاهلي في بعض المباريات خلال الفترة الماضية، وظهر بأداء جيد ولكنه لم يثبت إجادته في أن يعتمد عليه كولر كبديل مميز للتونسي علي معلول.

وينقص الدبيس المزيد من الخبرات، لكي يعتمد عليه السويسري في مركز الظهير الأيسر أو استخدامه كورقة بديلة رابحة لـ معلول.

صلاح محسن:

وأعاد المدرب السويسري، صلاح محسن إلى هجوم الاهلي بعد قضاء فترة إعارة مع نادي سيراميكا كليوباترا، ليكون ورقة رابحة في هجوم الفريق، ولكنه خذل قرار كولر.

ولم يقدم صلاح محسن، الأداء المنتظر أو يثبت جدارته للمدرب في أن يكون مهاجمه الأساسي أو البديل ولكنه بات رقم 3 بالنسبة له، وبعدما حصل على فرصة فلم يقدم أيضًا المنتظر منه، حيث أحرز هدف وحيد فقط بعد عودته.

مروان عطية

وبدأ مروان عطية، الموسم الكروي الجاري مع النادي الاهلي بتراجع غير متوقع في مستواه، بعدما كان أحد أفضل لاعبي الفريق في الموسم الاستثنائي.

وكانت أول أخطاء مروان، في المباراة الافتتاحية للموسم بكأس السوبر الأفريقي بعدما ارتكب خطأ بركلة جزاء لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، واستمر في تراجع المستوى على عكس المتوقع.

وحصل عطية في مباراة الاهلي الماضية ضد يانج أفريكانز، على أسوأ تقييم في الفريقين بـ6.2، بحسب شبكة سوفا سكور.