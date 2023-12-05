ساكا يدخل تاريخ آرسنال بمشاركته اليوم أمام لوتون تاون

حقق الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال، رقمًا تاريخيًا، بعدما جاء على رأس التشكيل الأساسي للفريق في مباراته ضد لوتون تاون في الدوري.

وستنطلق مباراة أرسنال ضد لوتون تاون على ملعب “كينيلورث رود”، المباراة التي تجمع بين الفريقين وتنطلق في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل أرسنال ليضم كل من..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت- جابرييل- ساليبا – كيور.

الوسط: رايس – أوديجارد – هافيرتز.

الهجوم: ساكا – خيسوس – مارتينلي.

اقرأ أيضًا: قرعة كوبا أمريكا 2024.. الموعد والقنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة

رقمًا قياسيًا لـ ساكا في الدوري الإنجليزي

ونجح الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا صاحب الـ 22، من تحقيق رقمًا قياسيًا، بعدما وصل لمبارياته رقم 200 مع نادي أرسنال في جميع البطولات، وفقًا لما رصده شبكة “أوبتا” للأرقام القياسية.

ويعد ساكا هو رابع أصغر لاعب يصل إلى هذا العدد مع النادي، بعمر 22 عاما و91 يوما، بعد سيسك فابريجاس (21 عاما و118 يوما) وديفيد أوليري (21 عاما و195 يوما) وكليف باستن (22 عاما و16 يوما)، ويأتي خلف ساكا راي كينيدي بعمر 22 عاما و192 يوما.