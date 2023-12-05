سرقة نجوم كرة القدم.. قصص رعب لا تنتهي ولاعب جديد أحدث الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد نجوم كرة القدم في أوروبا مطمعًا للسرقة من قبل عصابات مُحترفة، فكثيرًا ما نسمع عن سطو على منازل اللاعبين في إنجلترا، فرنسا، وإسبانيا.

مؤخرًا كان كورت زوما لاعب وست هام يونايتد أحدث ضحايا السطو المسلح بهدف السرقة ونهب الأموال والمجوهرات.

رعب في منزل زوما

واستهدفت "عصابة منظمة" منزل زوما يوم الأحد وقاموا بسرقة مبلغ يُقدر بـ 100 ألف جنيه إسترليني بجانب بعض المجوهرات القيمة.

أدت هذه الواقعة إلى غياب زوما عن تعادل فريقه 1-1 مع كريستال بالاس يوم الأحد بسبب تأثره نفسيًا وخوفه على عائلته.

وست هام أعلن أن زوما - البالغ من 29 عامًا - متزوج ولديه 4 أطفال.

وقال النادي "تم اقتحام منزل كورت بينما كان جميع أفراد أسرته في المنزل، مما ترك الجميع في حالة من الخوف الشديد، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، إلا أنها كانت تجربة مؤلمة لمدافع وست هام يونايتد وزوجته وعائلتهما الصغيرة".

تقول المصادر لوسائل إعلام إنجليزية إن المسلحين الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي عبارة عن عصابة عدوانية منظمة وتمكنوا من نهب منزل اللاعب بالكامل.

الاعتداء على كانسيلو.. نجوم كرة القدم ضحايا السرقة

وتقول صحيفة "ذا صن" البريطانية إن زوما هو أحدث نجوم كرة القدم الذين يتعرضون للسرقة.

وهناك سلسلة طويلة من لاعبي كرة القدم – بما في ذلك رحيم سترلينج وبول بوجبا وجواو كانسيلو – الذين تستهدفهم عصابات السرقة المحترفة.

كانسيلو ظهير برشلونة الحالي كان صاحب واقعة لا تنسى عندما تعرض منزله للسطو من قبل عصابة ووصل الأمر إلى الاعتداء عليه.

وقال جواو بعدما تعرض للسطو: " للأسف تعرضت للاعتداء من قبل أربعة جبناء قاموا بإيذائي وحاولوا إيذاء أسرتي، وعندما قاومت تعرضت للضرب، أهم شيء بالنسبة لي هو عائلتي ولحسن الحظ فهم جميعًا بخير".

تهديد دوناروما وزوجته

ومنذ عدة أشهر، وقع دوناروما حارس باريس سان جيرمان لضحية السطو المسلح بل وصل الأمر إلى تهديده هو وزوجته بالسلاح وتعرض الثنائي لجروح.

ولم يتوقف الأمر عن ذلك الحد، بل تم سرقة 500 ألف يورو من منزل دوناروما.

راموس ضحية جديدة

ولم ينج سيرجيو راموس من عصابات سرقة نجوم كرة القدم، فالمدافع الذي يلعب حاليا لصفوف إشبيلية تعرض منزله لسطو مسلح.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن منزل راموس تعرض للسطو المسلح، وهرب اللصوص ببعض المسروقات من بينها أموال نقدية وإكسسوارات وملابس فاخرة.

وتواجد في المنزل حينها أطفاله الأربعة ولكن لحسن الحظ لم يتعرض أحد لإصابات جسدية.

حادثة دموية يتعرض لها أوباميانج

ومن أكثر الحوادث الدموية، تلك التي تعرض لها الجابوني بيير إمريك أوباميانج في العام الماضي بعدما تعرض لعملية سطو عنيفة في إسبانيا.

وذكرت الصحافة الإسبانية خلال تلك الفترة أن أوباميانج تعرض للضرب والتهديد بالأسلحة النارية، بل وصل الأمر إلى التقييد لمدة ساعة أثناء تواجده مع زوجته وطفليه.

اللصوص أجبروا المهاجم الجابوني على فتح الخزانة الخاصة به بعدما رفض الكشف عن الرقم السري لها.

اختباء زوجة وأطفال ليندلوف

ومنذ عدة أشهر أيضًا، وقع السويدي فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد فريسة لهؤلاء اللصوص والذين يستهدفون منازل نجوم كرة القدم.

وكان يتواجد في المنزل زوجة اللاعب وطفليه الذين اختبئوا في غرفة خوفًا من العصابة.

زوجة ليندلوف كشفت تلك اللحظة العصيبة عبر حسابها على "انستجرام" وقالت: "كنت في المنزل بمفردي مع كلا الطفلين، لكننا تمكنا من إخفاء أنفسنا وحبسنا في غرفة قبل دخولهم منزلنا".