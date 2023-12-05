تعويض هزيمة 2003.. أهلي 2008 يفوز على الزمالك بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي 2008 الفوز على الزمالك، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الجمهورية، وأقيمت المباراة على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر.

سجل مهند الشامي الهدف الأول للأهلي، بعدها تعادل الزمالك، ثم سجل آدم علاء الهدف الثاني للأهلي وأضاف عمر هشهش الهدف الثالث للأحمر، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف تقليص الفارق.

وخاض النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - حسن محمد - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر كمال - صالح موسى - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

يذكر أن فريق الزمالك مواليد 2003 حقق الفوز على الزمالك يوم الأحد الماضي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الجمهورية للشباب.