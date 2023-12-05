أسطوري ومن أعظم لاعبي كرة القدم.. كلوب يتغنى في محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن الدولي المصري محمد صلاح، هو واحد من أساطير ليفربول والدوري الإنجليزي.

وأضاف "كلوب"، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة شيفيلد يونايتد، أن صلاح من أعظم لاعبي كرة القدم، لا أعتقد أنني سأقوم بتدريب لاعب مثله يحقق هذه الأرقام، هو لاعب عظيم واستثنائي.

وأشار إلى صلاح كان يريد تسجيل الهدف الثالث في شباك فولهام وتحقيق رقمه القياسي والوصول لـ200 هدف في البريميرليج، لكنه فضل تمرير الكرة لواتارو إندو والذي سجل هدف التعادل من خلالها.

وأكد مدرب ليفربول، أن الفوز على فولهام كان هام جدًا في المنافسات على الدوري الإنجليزي، ومواجهة شيفيلد صعبة لذلك سنكون حذرين للغاية، لأن المباراة ستكون قوية لأنها في ملعبهم، وعلينا أن نلعب بأسلوبنا لتحقيق الفوز والعودة لصدارة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق شيفيلد يونايتد منافسه فريق ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "برامول لين"، غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.