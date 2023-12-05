جوارديولا: سنفوز في النهاية بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن المواجهة القادمة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ستكون قوية للغاية، لأن الفريق المنافس يمتلك لاعبين رائعين والمباراة ستكون على أرضهم مما يجعلها صعبة.

وأضاف "جوارديولا"، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أستون فيلا، اليوم الثلاثاء، أن جون ستونز سيكون جاهزًا لخوض المباراة، لكن لن يكون رودري وجريليتش متواجدين في مباراة أستون فيلا بسبب الإيقاف.

وأعرب جورديولا عن قلقه بشأن استقبال الأهداف بعدما تعادل مؤخرًا أمام توتنهام بنتيجة 3/3، مؤكدًا أن السيتي يقدم أداءً بنفس جودة الموسم الماضي.

وأكد أنه يشعر بأن السيتي رغم ما يمر به سوف يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، معللًا ذلك بسبب الطريقة التي لعب بها ضد ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وقبل مواجهة الغد، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث، برصيد 30 نقطة، ويأتي أستون فيلا بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "فيلا بارك"، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.