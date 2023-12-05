إصابات الأهلي.. بشرى سارة قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خاض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعبون وحدات تدريبية متنوعة، منها تدريبات فنية بالكرة، ثم عقد مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وانتظم ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة، والتي اشتملت تدريبات بدنية وأخرى تتعلق بالجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وانتهى اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له بعد العودة من تنزانيا، واطمأن الجهاز الطبي على حالته.

وكان ياسر ابراهيم أصيب بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.

كما واصل محمد عبد المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد

يستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ، بينما جاء شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.