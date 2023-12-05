الفيحاء يتأهل للدور الـ 16.. نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أقيمت اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وشهدت المباريات حسم الفيحاء السعودي تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة.
نرصد نتائج مباريات اليوم:
نادي أهال - العين، 2-1 لصالح العين
باختاكور - الفيحاء، 4-1 لصالح الفيحاء
استقلال دوشنبه - النصر، التعادل 1-1
برسبوليس - الدحيل، 2-1 لصالح الدحيل
ويحتل الفيحاء السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، ليحسم تأهله رسميا إلى دور الـ16 من البطولة، رفقة الأندية السعودية الأخرى المشاركة في البطولة، الهلال، النصر، الاتحاد.
وجاءت الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة حتى الآن كالآتي:
التصنيف الأول: الهلال، النصر، الاتحاد، العين
التصنيف الثاني: الفيحاء، ناساف، نافباخور، سباهان