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الفيحاء يتأهل للدور الـ 16.. نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيمت اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وشهدت المباريات حسم الفيحاء السعودي تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة.

نرصد نتائج مباريات اليوم:

نادي أهال - العين، 2-1 لصالح العين

باختاكور - الفيحاء، 4-1 لصالح الفيحاء

استقلال دوشنبه - النصر، التعادل 1-1

برسبوليس - الدحيل، 2-1 لصالح الدحيل

ويحتل الفيحاء السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، ليحسم تأهله رسميا إلى دور الـ16 من البطولة، رفقة الأندية الأخرى المشاركة في البطولة، الهلال، النصر، الاتحاد.

وجاءت الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة حتى الآن كالآتي:

التصنيف الأول: الهلال، النصر، الاتحاد، العين

التصنيف الثاني: الفيحاء، ناساف، نافباخور، سباهان

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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