"ضحية الهدوء".. نجم ليفربول السابق يتحدث عن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث لويس جارسيا مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق عن أهمية محمد صلاح نجم الفريق، مشيراً إلى أنه أحد أفضل اللاعبين خلال آخر 50 عاما.

قال جارسيا لـ "سبورتس كيدا": "صلاح ضحية الهدوء الذي يتسم به، هو لاعب هادئ جدا، لا يدخل في مشاكل ولا يبحث عن إثارة جدل أو تصدر صفحات الجرائد".

تابع: "لهذا لا يحصل على التقدير اللازم، أحياناً يجب أن تثير الجدل لتحصل على ما تستحق، عندما كانت هناك فرصة لمغادرة النادي، كان الجميع يترقب بحذر".

اختتم: "هذا يدل على أهمية صلاح في النادي، أعتقد أن الجميع يعرف أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول خلال آخر 50 عاماً، لهذا يحبونه".

يذكر أن محمد صلاح سجل 10 أهداف مع ليفربول خلال الموسم الحالي، ووصل للهدف رقم 199 بقميص الفريق.