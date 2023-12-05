فوز الإسماعيلي وسيراميكا.. نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم ثلاثة مباريات في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى طلائع الجيش نظيره بلدية المحلة، والإسماعيلي ضد البنك الأهلي، وسيراميكا كلويباترا وإنبي.

وينشر موقع الخليج 365، نتائج مباريات اليوم الثلاثاء، من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة:

نجح فريق طلائئع الجيش في تحقيق الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين دون د، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير.

أحرز هدفي طلائع الجيش، كريم طارق في الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثاني محمد فتح الله في الدقيقة 27.

فوز الإسماعيلي على البنك الأهلي:

وفي المباراة الثانية حقق فريق الإسماعيلي الفوز على البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية.

واقتتح الأهداف عمرو الساعي للإسماعيلي في الدقيقة وتعادل البنك الأهلي في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب أمير مدحت، وبعدها أضاف عماد حمدي الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 67.

سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي:

وفي ختام المباريات، حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على حساب نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون.

تقدم فريق سيراميكا في البداية عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 41، وأضاف صديق أوجولا الهدف الثاني في الدقيقة 73 ، وأحرز جون إيبوكا الهدف الثالث في الدقيقة 76، وعاد إنبي وأحرز الهدف الأول عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 87، وأحرز الهدف الرابع لسيراميكا مصطفى عادل في الدقيقة 88، وفي الدقيقة 90، أحرز أحمد نادر حواش الهدف الثاني لإنبي.