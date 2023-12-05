شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تدفع الزمالك لعدم التعجل فى التعاقد مع مدرب أجنبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك، التعجل فى حسم ملف المدير الفني الأجنبى خلال الفترة الحالية، مفضلين التمهل فى هذا الملف، خاصة بعد التألق الملفت للفريق خلال الفترة الأخيرة عقب تولي معتمد جمال مسئولية القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة، عقب إقالة الكولومى خوان كارلوس أوسوريو.

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالي الأسباب التى دفعت مسئولي الزمالك لعدم التعجل فى ملف المدير الفنى الأجنبى خاصة مع وجود معتمد جمال على رأس القيادة الفنية فى الوقت الحالي:

يأتى السبب الأول متمثلاً فى أزمة إيقاف القيد، الذى مازال يعانى منه الزمالك فى الفترة الحالية، ويحرمه من إبرام صفقات مميزة لدعم الفريق، وهو ما يجعل استقدام مدير فنى أجنبى لن يفيد شيئ فى ظل عدم إبرام صفقات، مما يجعل التفكير فى حال أزمة إيقاف القيد فى المقام الأول، بعدها التفكير فى الصفقات التى يحتاجها الفريق، قبل أن يتم النظر للمدير الفنى الأجنبى.

كما أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة، إن التفكير فى التعاقد مع مدير فنى أجنبى بالوقت الحالى غير مطروح، وإن المجلس يرغب فى منح الثقة والدعم الكامل لمعتمد جمال فى المرحلة المقبلة، فى ظل النتائج الطيبة والأداء المميز الذى يقدمه الفارس الأبيض.

والسبب الثانى إن معتمد جمال منذ أن تولى تدريب الزمالك، عقب إقالة الكولومى خوان كارلوس أوسوريو، نجح فى تحقيق العلامة الكاملة مع الفارس الأبيض في جميع البطولات التي شارك بها الفريق، حيث حقق الفوز على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر عن موسم 2022- 2023، ونجح الفريق فى تخطى عقبة بيراميدز والتأهل للنهائى بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.

ثم قاد معتمد الزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الأفريقية، وفاز الفارس الأبيض بهدف في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة، بعدها التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى بطولة الدورى وحقق الفارس الأبيض الفوز بهدفين دون مقابل.

قبل أن يلتقى مع سوار الغينى في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية، وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 4 / 0، ويتربع على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ 3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ 3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.

وبعد الجولة الثانية أصبح الزمالك الأقوى هجومًا في بطولة الكونفدرالية بتسجيل 5 أهداف متساويًا مع الأفريقي التونسي، ولم يسكن شباكه أي هدف حتى الآن، وفى المقابل سكن شباك الأفريقي هدف وحيد.