شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على إنبى 4/2 ويقتحم المربع الذهبى فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق سيراميكا فوزا هاما علي نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري nile ، أحرز أهداف سيراميكا احمد ياسر ريان في الدقيقة 42 وصديق ايجولا في الدقيقة 74 وجون ايبوكا في الدقيقة 76 ومدافع انبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 ، بينما هدفى إنبي أحمد امين اوفا في الدقيقة 86 وأحمد حواش في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين ، ولم تكن هناك أي هجمات خطيرة علي مرمي الفريقين ، رغم المحاولات المكثفة التي بذلها مهاجمو الفريقين.

قبل نهاية الشوط الأول ينجح احمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا من احراز الهدف الأول لفريقه من هجمة منظمة مميزة ، ينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لفريق سيراميكا.

الشوط الثاني حاول خلاله لاعبو انبي ادراك التعادل من خلال تكثيف الهجمات ، مع اعتماد فريق سيراميكا علي الهجمات المرتدة، والتي نجح من خلالها في احراز هدفين متتاليين عن طريق صديق ايجولا في الدقيقة 74 وجون ايبوكا في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ومع حلول الدقيقة 86 ينجح احمد امين اوفا مهاجم انبي في احراز هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 3/1، بعد هدف اوفا بدقيقة يحرز فريق سيراميكا الهدف الرابع في الدقيقة 87 عن طريق مدافع انبي بالخطأ في مرماه ، وفي الدقيقة 92 يحرز احمد حواش الهدف الثاني لانبي لتنتهي المباراة 4/2.



بهذه النتيجة يصل رصيد سيراميكا للنقطة الـ 13 فى المركز الرابع ، أما إنبي فيتجمد رصيده عند النقطة 10 في المركز الـ 12 على جدول الترتيب.