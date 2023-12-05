شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العوضى يعلن تجديد عقود ثلاثى يد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال العوضي فى تصريح للموقع الرسمى للنادى ، إن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.

وأكد مدير النشاط الرياضي توفير كل متطلبات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة وإسعاد الجماهير من خلال حصد البطولات على كافة الأصعدة.