شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الإسماعيلى تحقيق فوز غالى على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة لدورى nile .

تقدم عمر الساعى للإسماعيلى في الدقيقة 16 من لعبة بالكعب فشل محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلى في التعامل معها ، وتعادل أمير مدحت مدافع البنك الأهلى لفريقه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد ضربة حرة مباشرة لعبها أحمد مدبولى قوية داخل منطقة الجزاء يرتقى لها أمير مدحت ويحرزها في المرمى مباشرة .

ونجح عماد حمدى في إحراز الهدف الثانى للإسماعيلى في الدقيقة 67 بعد تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء وضعها اللاعب بسهولة في المرمى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 3 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب .

جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. محمد دسوقي ،محمد نصر ،اياد العسقلاني ،حمدي النقاز.

الوسط .. محمد بيومي ، مروان حمدي ،عمر الساعي ، محمد عبد السميع ،عبدالرحمن مجدي .

الهجوم .. ياو أنور .