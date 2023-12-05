شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5/12/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5/12/2023 الكثير من الأخبار الرياضية الهامة على رأسها إعلان قائمة الأهلى فى مونديال الأندية، ومنتخب السيدات يودع تصفيات أفريقيا أمام السنغال رسميًا، والإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile.
منتخب السيدات يودع تصفيات أفريقيا أمام السنغال رسميًا
ودع منتخب السيدات التصفيات الأفريقية بالتعادل السلبي أمام نظيره السنغال في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء
الإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile
استطاع الإسماعيلى تحقيق فوز غالى على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة لدورى nile
حقق فريق سيراميكا فوزا هاما علي نظيره انبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري nile
تعرف على الـ23 لاعباً في قائمة الأهلى بمونديال الأندية..والـ9 المُستبعدين
أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تسجيل 23 لاعباً في قائمة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية التي تُقام الشهر الجاري بمشاركة الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.
فيتوريا يقرر خوض مباراة ودية بالقاهرة قبل المشاركة فى أمم أفريقيا
استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على خوض المباراة الودية بالقاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يجري بالفعل محادثات مع مودرن فيوتشر، بخصوص انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.
واصل الأهلي مساء اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
شوبير يكشف تفاصيل جلسة التحقيق مع حسين الشحات فى قضية الشيبى
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