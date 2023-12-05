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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5/12/2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5/12/2023 الكثير من الأخبار الهامة على رأسها إعلان قائمة الأهلى فى مونديال الأندية، ومنتخب السيدات يودع تصفيات أفريقيا أمام السنغال رسميًا، والإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile.

 

 

منتخب السيدات يودع تصفيات أفريقيا أمام السنغال رسميًا

ودع منتخب السيدات التصفيات الأفريقية بالتعادل السلبي أمام نظيره السنغال في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء

 

الإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile

استطاع الإسماعيلى تحقيق فوز غالى على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة لدورى nile

سيراميكا يفوز على إنبى 4/2 ويقتحم المربع الذهبى فى دوري nile

حقق فريق سيراميكا فوزا هاما علي نظيره انبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري nile

 

تعرف على الـ23 لاعباً في قائمة الأهلى بمونديال الأندية..والـ9 المُستبعدين

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تسجيل 23 لاعباً في قائمة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية التي تُقام الشهر الجاري بمشاركة الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك لـ"الخليج 365": هذه شروط العفو عن أحمد فتوح

 

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

فيتوريا يقرر خوض مباراة ودية بالقاهرة قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على خوض المباراة الودية بالقاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

تطور جديد في صفقة عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي

 

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يجري بالفعل محادثات مع مودرن فيوتشر، بخصوص انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

 

مران الأهلى.. محاضرة كولر وتدريبات بدنية لمحمد عبد المنعم

 

واصل الأهلي مساء اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا‎.‎

 

شوبير يكشف تفاصيل جلسة التحقيق مع حسين الشحات فى قضية الشيبى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة التحقيقات مع حسين الشحات في اتحاد الكرة بخصوص واقعة اعتداء لاعب الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

 

الزمالك يدرس قطع إعارة أسامة فيصل للبنك الأهلى

يدرس مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، قطع إعارة أسامة فيصل لاعب الفريق المعار لصفوف البنك الأهلى، فى ظل حاجة الفريق لجهود اللاعب الفترة المقبلة، ولتدعيم صفوف الزمالك فى الموسم المقبل ما يساهم في تقوية صفوف الفريق.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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