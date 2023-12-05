حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5/12/2023

فيتوريا يقرر خوض مباراة ودية بالقاهرة قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يجري بالفعل محادثات مع مودرن فيوتشر، بخصوص انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على خوض المباراة الودية بالقاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

واصل الأهلي مساء اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا‎.‎

شوبير يكشف تفاصيل جلسة التحقيق مع حسين الشحات فى قضية الشيبى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة التحقيقات مع حسين الشحات في اتحاد الكرة بخصوص واقعة اعتداء لاعب الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.