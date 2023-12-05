شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد عمرو السولية لتشكيل الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على إعادة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وتعافى عمرو السولية من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والذى أبعده عن مباريات الأهلى منذ نهاية الموسم الماضى وشارك بديلا في مباراة يانج أفريكانز التنزانى الأخيرة والتي انتهت بالتعادل لكل فريق.

ويرغب كولر في منح عمرو السولية الفرصة لإستعادة فورمته الفنية والبدنية للإستفادة من جهوده في مباريات كأس العالم للأندية لاسيما بعد تراجع أداء الثنائى اليو ديانج ومروان عطية في الآونة الأخيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.