شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 5/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف على جدول ترتيب دورى Nile بعد إقامة اليوم، الثلاثاء 5/ 12/ 2023 ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة ، حيث أصطدم فريق بلدية المحلة بنظيره طلائع الجيش، وحل البنك الأهلى ضيفًا على الإسماعيلى، وإلتقي سيراميكا مع إنبى، وبعد تلك المواجهات يستمر فريق بيراميدز على قمة الدورى، ويقع البنك الأهلى فى المركز الأخير.



جدول ترتيب الدورى

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى..

طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة بثنائية ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتا