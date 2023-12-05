أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 12 / 2023 من دورى NILE

حقق فريق سيراميكا فوزا هاما علي نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري nile ، أحرز أهداف سيراميكا احمد ياسر ريان في الدقيقة 42 وصديق ايجولا في الدقيقة 74 وجون ايبوكا في الدقيقة 76 ومدافع انبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87، بينما هدفى إنبي أحمد امين اوفا في الدقيقة 86 وأحمد حواش في الدقيقة 92 من عمر المباراة.