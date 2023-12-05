شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 12 / 2023 من دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اليوم، الثلاثاء 5/ 12/ 2023 أقيم ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى Nile، حيث أصطدم فريق بلدية المحلة بنظيره طلائع الجيش، وحل البنك الأهلى ضيفًا على الإسماعيلى، والتقي سيراميكا مع إنبى.
طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة بثنائية ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتا
فاز طلائع الجيش على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile.
استطاع الإسماعيلى تحقيق فوز غالى على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة لدورى nile .
حقق فريق سيراميكا فوزا هاما علي نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري nile ، أحرز أهداف سيراميكا احمد ياسر ريان في الدقيقة 42 وصديق ايجولا في الدقيقة 74 وجون ايبوكا في الدقيقة 76 ومدافع انبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87، بينما هدفى إنبي أحمد امين اوفا في الدقيقة 86 وأحمد حواش في الدقيقة 92 من عمر المباراة.
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