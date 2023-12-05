شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف جهوده لإنهاء ملف تمديد تعاقد محمد عبد المنعم بعد المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو الأهلى جهودهم لإنهاء ملف تمديد تعاقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق، عقب انتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها ديسمبر المقبل، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد اللاعب وتمديده، حتى يتساوى مع زميله حسين الشحات صانع ألعاب الفريق، ويأتي هذا القرار من إدارة الأهلى تقديراً لدور محمد عبد المنعم مع الفريق، لاسيما أن اللاعب يتلقى عروضا مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء، ولكنه يلتزم الصمت تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل التتش للحاجة لجهوده.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت مؤخرا، أن محمد عبد المنعم تلقى عرضا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يلعب له الدولي المصري الآخر عمر مرموش، إلا أن مصادر داخل الأهلى نفت وصول عرض رسمي للاعب.

وترغب إدارة الأهلى فى تعديل القيمة المادية لمحمد عبد المنعم لتصبح 13 مليون جنيه في الموسم، ليتساوى مع زميله حسين الشحات الذى يتقاضى، وفقاً لعقده الذى تم تمديده منذ فترة قليلة، 13 مليون جنيه فى الموسم الأول، و14 مليوناً فى الموسم الثانى، و15 مليوناً فى الموسم الثالث.

وتألق محمد عبد المنعم مع الأهلي بشكل لافت وبات اللاعب رقم واحد فى مركزه بخط دفاع الأهلي، فيما يتناوب باقي اللاعبين على اللعب بجواره، وهم الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة، كما أنه يمتاز في تحضير الهجمة من الخلف بشكل جيد واللعب المميز بضربات الرأس.

وينوي مسئولو الأهلي تعديل قيمة عقد محمد عبد المنعم ماليا وفقا لرؤية لجنة التخطيط، والتي ترى أن محمد عبد المنعم يستحق التقدير المالى، بما يتناسب مع مجهوداته فى الفترة الأخيرة.

ويعد عبد المنعم من أهم لاعبي الأهلي والفراعنة، وقد أحرز هدف تعادل المارد الأحمر مع الوداد المغربي (1-1)، في إياب نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، متوجًا فريقه باللقب القاري.