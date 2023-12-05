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جدول ترتيب هدافى الدوري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 5/ 12/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء 5/ 12/ 2023 ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى Nile، حيث اصطدم فريق بلدية المحلة بنظيره طلائع الجيش، وحل البنك الأهلى ضيفًا على الإسماعيلى، والتقي سيراميكا مع إنبى.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى.. 

1- مابولولو.. الاتحاد السكندري 6

2- أحمد بلحاج.. الجونة 6 

3- حسام أشرف.. بلدية المحلة 5 

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو.. زد اف سي 5

5- أحمد قندوسي..  سيراميكا 5

6- بيرسي تاو.. الأهلي 4

7- أحمد زيزو.. الزمالك 4

8- ميدو جابر.. المصرى 3 

9- أسامة فيصل.. البنك الأهلى 3

10- جوزيف أوشايا.. المقاولون العرب 3

11- فادي فريد..  سموحة 3

12- فيستون مايلي.. بيراميدز 3

13- أحمد أمين أوفا.. إنبى 3

طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة بثنائية ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتا

فاز طلائع الجيش على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن  منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile.

طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة بثنائية ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتا

 

الإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile

 

استطاع الإسماعيلى تحقيق فوز غالى على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة لدورى nile .

 

الإسماعيلى يحقق فوزه الثانى على حساب البنك الأهلى متذيل دورى nile

 

سيراميكا يفوز على إنبى 4/2 ويقتحم المربع الذهبى فى دوري nile

حقق فريق سيراميكا فوزا هاما علي نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري nile  ، أحرز أهداف سيراميكا احمد ياسر ريان في الدقيقة 42 وصديق ايجولا في الدقيقة 74 وجون ايبوكا في الدقيقة 76 ومدافع انبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87، بينما هدفى إنبي أحمد امين اوفا في الدقيقة 86 وأحمد حواش في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

سيراميكا يفوز على إنبى 4/2 ويقتحم المربع الذهبى فى دوري nile

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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