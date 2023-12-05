شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 5/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 5/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء ابرزها.. تأهيل شيكابالا ومحمد عبد الشافى وفحص طبى لـ أوباما، والزمالك لـ"الخليج 365": هذه شروط العفو عن أحمد فتوح.

الزمالك لـ"الخليج 365": هذه شروط العفو عن أحمد فتوح

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

مران الزمالك.. تأهيل شيكابالا ومحمد عبد الشافى وفحص طبى لـ أوباما

وضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الشافي لاعبا الفريق، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

تعرف على تطورات إصابة حسام عبد المجيد فى الزمالك

كشف نادى الزمالك عن آخر تطورات إصابة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الذى تعرض لكسر فى الأنف منعه من التواجد مع الفريق فى المباريات الماضية،حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أهلى 2008 يهزم الزمالك 3/2 فى دورى الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الجمهورية.

الزمالك يصرف مكافأت فريق 2003 بعد الفوز على الأهلى ببطولة الجمهورية.. صور