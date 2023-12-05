فان دي بيك يعرض نفسه على برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل التهميش الذي يعاني منه تحت قيادة المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ، يرغب الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب مانشستر يونايتد، في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، في نافذة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن الدولي الهولندي قد عرض نفسه على برشلونة من أجل الانتقال إليه في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتخلص من جحيم «أولد ترافورد»، حيث يلازم مقاعد الاحتياط.

وشارك فان دي بيك في مباراتين فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، بإجمالي 21 دقيقة، حيث خاض دقيقتين ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي برسم الجولة السابعة، وشارك ضد المنافس ذاته في كأس الرابطة؛ لكن لمدة 19 دقيقة فقط.

ويأتي موقف فان دي بيك، بعد قرار برشلونة الذي فتح الباب أمام التعاقد مع لاعب وسط جديد، في ظل إصابة لاعب الوسط الإسباني الشاب، بابلو غافي، الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

ويوجد خلاف حول التعاقد مع اللاعب داخل برشلونة، إذ لا تريد الإدارة الرياضية التعاقد مع لاعب لمدة 6 أشهر، بينما يرى الطاقم الفني بقيادة تشافي هيرنانديز، أن الموسم لا يزال طويلا، لذا يعتقد أنه إذا كان الأمر ممكنا من الناحية المالية، فيجب ضم لاعب وسط جديد.

وليست هذه المرة الأولى التي يقترن فيها اسم فان دي بيك بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، حيث أراد النادي الكتالوني ضمه من أياكس قبل انتقاله صوب مانشستر يونايتد، كما أن البلوغرانا سبق ودخل في مفاوضات مباشرة مع اليونايتد في صيف عام 2021 للحصول على خدمات الهولندي؛ لكن تشافي أوقف الصفقة لعدم حاجته حينها للمزيد من لاعبي الوسط.

ويتوهج لاعب الوسط الهولندي أيضا على رادار ناديي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وكلاهما يأملان في التعاقد معه بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2023-24.