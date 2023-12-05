منافسة تركية على موهبة يوفنتوس

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وبحسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن التركي كينان يلدز مهاجم يوفنتوس، يعد أحد اللاعبين الذين تبحث عنهم العديد من الأندية.
وأضافت الصحيفة أن الصيف الماضي شهد منافسة تركية ثلاثية على ضم اللاعب من قبل فنربخشه وجالطة سراي وبشكتاش.
وأشارت إلى أن الثلاثي التري أراد ضمه لكن مقابل 10 إلى 12 مليون يورو، وهو الأمر الذي لم يكن كافيا لرحيله عن اليوفي.
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