شكرا لقرائتكم خبر منافسة تركية على موهبة يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحفية إيطالية، أمس، أن كبار أندية إنجلترا تراقب أحد مواهب يوفنتوس، تمهيدا لمحاولة التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن التركي كينان يلدز مهاجم يوفنتوس، يعد أحد اللاعبين الذين تبحث عنهم العديد من الأندية.

وأضافت الصحيفة أن الصيف الماضي شهد منافسة تركية ثلاثية على ضم اللاعب من قبل فنربخشه وجالطة سراي وبشكتاش.

وأشارت إلى أن الثلاثي التري أراد ضمه لكن مقابل 10 إلى 12 مليون يورو، وهو الأمر الذي لم يكن كافيا لرحيله عن اليوفي.