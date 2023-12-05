شكرا لقرائتكم خبر محمد صلاح .. أفضل لاعب عام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم الإعلان عن فوز صلاح بالجائزة في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن في وقت متأخر الاثنين، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.
وفاز قائد المنتخب المصري بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما سبق أن حصل عليها أيضا عامي 2018 و2021.
القائمة المرشحة
وأحرز صلاح 27 هدفا مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال عام 2023 حتى الآن، كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، حسبما أفاد الموقع الالكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.
وتفوق صلاح على باقي منافسيه الذين تواجدوا بالقائمة المرشحة المختصرة، حيث ضمت كلا من إيرلينج هالاند ورودري، ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا، لاعب أرسنال، وكيران تريبيير، وأولي واتكينز، لاعبي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا على الترتيب، ليحصل على الجائزة المرموقة.
وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح «أريد أن أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري».
و أضاف (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول «أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك حقا».
يشار إلى أن صلاح يتصدر حاليا ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفا في 20 مباراة خاضها حتى الآن، علما بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه أيضا.
كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف خلف هالاند (المتصدر).
ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف المسابقة العريقة للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة.
صراع المقدمة
يستعد صلاح لقيادة ليفربول لملاقاة مضيفه شيفيلد يونايتد، اليوم، في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع لقيادة الفريق الأحمر لمواصلة صراع المقدمة في البطولة التي غاب لقبها عن قلعة (آنفيلد) في المواسم الثلاثة الأخيرة.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف أرسنال (المتصدر)، فيما يتفوق على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة، وذلك بعد مرور 14 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.
الرقم القياسي
يشار إلى أن ص الح يتصدر حاليا ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفا في 20 مباراة خاضها حتى الآن، علما بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه أيضا.
كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم
برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف خلف (هالاند )المتصدر .
ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف المسابقة العريقة للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة.
محمد صلاح مع ليفربول:
- فاز قائد المنتخب المصري بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية.
- أحرز صلاح 27 هدفا مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال 2023 حتى الآن.
- قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه.
- يتصدر حاليا ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم.
- أحرز 13 هدفا في 20 مباراة خاضها حتى الآن.
- يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف خلف هالاند (المتصدر).
- يطمح صلاح للفوز بجائزة هداف المسابقة العريقة للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية.
- يأمل معادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح .. أفضل لاعب عام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.