بيلينجهام يتطلع للظفر بكل الألقاب مع إنجلترا والريال

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وتوج بيلينجهام في وقت متأخر الاثنين بجائزتي (الفتى الذهبي) لعام 2023 و (الفتى الذهبي ويب) للعام الحالي أيضا، التي تقدمها صحيفة (توتوسبورت) الإيطالية لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا.
وأبدى بيلينجهام سعادته في الحفل الذي أقيم بمدينة تورينو الإيطالية، وقال بيلينجهام خلال الحفل: «شكرا على الاستضافة، وعلى شرف الفوز بجائزة مثل هذه، والانضمام إلى قائمة المتوجين بها».
وأضاف «عندما تلعب في ناد بحجم ريال مدريد، فالأهداف دائما ما تكون كبيرة، من جهتي سأواصل بذل قصارى جهدي مع النادي ومع منتخب إنجلترا لتحقيق الألقاب».
وتابع «الفضل أيضا في الفوز بالجائزة يعود لأنني لعبت بجوار لاعبين كبار. هذا الأمر تعلمته منذ بدايتي مع فريق برمنجهام».
وقال بيلينجهام «ريال مدريد هو الفريق الأكبر في العالم، وأن تتاح لي فرصة اللعب هناك لأمر مذهل بحق.
لا يتاح للكثيرين فرصة مثل تلك، وأشعر بأنني محظوظ للغاية».
وختم «سأبذل قصارى جهدي للفوز بالجوائز مع المنتخب الإنجليزي ومع ريال مدريد».
إلى ذلك، كان بيلينجهام الأكثر تصويتا من قبل المستخدمين على موقع الصحيفة الإيطالية.
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