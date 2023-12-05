الفيحاء يكسر شوكة باختاكور ويطمح للتأهل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك فريق الفيحاء بآماله في العبور إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على ضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4-1 ضمن ختام منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وسجل جونيور ساكالا (هدفين) وسلطان مندش وهنري أونيكورو أهداف الفيحاء، فيما أحرز إركينوف هدف باختاكور الوحيد.

بهذه النتيجة رفع نادي الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف العين الذي ضمن الصدارة برصيد 15 نقطة.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس لغرب آسيا إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني، والأمر ذاته ينطبق على المجموعات الخمس في شرق القارة.

وينتظر الفيحاء تعثر بيرسبوليس الإيراني ثاني المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط أمام الدحيل القطري.

بدأ باختاكور المباراة بشكل جيد وسجل الهدف الأول عن طريق إيركينوف من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دراغان سيران في الدقيقة 10.

ونجح الفيحاء في تسجيل الهدف الأول عن طريق جونيور ساكالا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أسامة الخلف تسكن يمين المرمى في الدقيقة 40.

وأضاف الفيحاء الهدف الثاني عن طريق سلطان مندش من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جونيور ساكالا في الدقيقة 46.

وسجل هنري أونيكورو الهدف الثالث لنادي الفيحاء في الدقيقة 85، قبل أن يختتم ساكالا الأهداف ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.