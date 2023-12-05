الاتحاديون ينتظرون عودة بنزيما قبل مونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من غياب نجم الاتحاد الفرنسي، كريم بنزيما، للإصابة إلا أن كتيبة المدرب مارسيلو غاياردو فازت بنتيجة 2-1 على سباهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وضمنت صدارة المجموعة بصورة رسمية.

وعانى مهاجم نادي الاتحاد كريم بنزيما من الإصابات الكثيرة، خلال الموسم الحالي مع فريقه الجديد، الذي انضم إليه الصيف الماضي قادما من العملاق الإسباني ريال مدريد.

وكان بنزيما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الخليج، الخميس 30 نوفمبر، وانتهت بفوز اتحادي بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

وتسببت الإصابات المختلفة في غياب بنزيما عن تشكيلة الاتحاد 6 مرات خلال الموسم الحالي، علما أن اللاعب صاحب الـ35 عاما خاض 16 مباراة رسمية عبر كل المسابقات هذا الموسم، وأحرز 10 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وحسب تقارير صحفية، فإن إصابة بنزيما الأخيرة عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية، سيحتاج معها قائد الاتحاد إلى العلاج لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، قبل عودته للملاعب مجددا.

وتأمل جماهير الاتحاد عودة بنزيما سريعا إلى صفوف الفريق، حيث تنتظر «العميد» مشاركة هامة خلال الأيام المقبلة في كأس العالم للأندية 2023، المزمعة انطلاقها في جدة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، الذي دافع عن قميصه من عام 2009 وحتى 2023، حيث خاض معه 648 مباراة عبر كل البطولات، وسجل 354 هدفا.