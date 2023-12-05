شكرا لقرائتكم خبر برشلونة يتخلى عن ليفاندوفسكي لناد سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد برنامج «الشيرنغيتو» الشهير، أن نادي برشلونة يفكر بجدية في التخلي عن ليفاندوفسكي قبل نهاية عقده، من خلال بيعه في يناير المقبل.
وبعد تتويجه الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا، فإن ليفاندوفسكي يعاني في الموسم الجديد 2023-24، من تراجع مستواه وقلة أهدافه.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن برشلونة يفكر في التعاقد مع الموهبة البرازيلية فيكتور روكي في يناير المقبل؛ لكن النادي بحاجة إلى الأموال من أجل التكيف مع قواعد اللعب المالي النظيف وإنهاء صفقة روكي، وبالتالي فإن أفضل حل هو التخلي عن ليفاندوفسكي الذي يملك عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتخلى عن ليفاندوفسكي لناد سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.