برشلونة يتخلى عن ليفاندوفسكي لناد سعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرس نادي برشلونة إمكانية بيع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في قرار «محتمل» من شأنه أن يقرب النجم السابق لبايرن ميونخ الألماني من الانتقال إلى الدوري السعودي، بحسب تقارير إعلامية إسبانية.

وأكد برنامج «الشيرنغيتو» الشهير، أن نادي برشلونة يفكر بجدية في التخلي عن ليفاندوفسكي قبل نهاية عقده، من خلال بيعه في يناير المقبل.

وبعد تتويجه الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا، فإن ليفاندوفسكي يعاني في الموسم الجديد 2023-24، من تراجع مستواه وقلة أهدافه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن برشلونة يفكر في التعاقد مع الموهبة البرازيلية فيكتور روكي في يناير المقبل؛ لكن النادي بحاجة إلى الأموال من أجل التكيف مع قواعد اللعب المالي النظيف وإنهاء صفقة روكي، وبالتالي فإن أفضل حل هو التخلي عن ليفاندوفسكي الذي يملك عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي.