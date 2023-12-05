الأهلي يفك العقدة ولا يخسر على ملعبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور 15 جولة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين وجد الأهلي نفسه يحتل المركز الثالث في الترتيب العام، منفردا لوحده ويفصله 4 نقاط عن النصر وصيف الترتيب و 11 نقطة خلف المتصدر الهلال.

وكان الأهلي قد وصل إلى النقطة الـ 30 بعد انتصاره الكبير مساء الخميس الماضي أمام أبها على ملعب الأخير بنتيجة 6-0 وهي أكبر نتيجة سجلها الفريق هذا الموسم وكسر بها عقدة ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة وحقق فوزه الأول أمام فرق المنطقة أبها وضمك، حيث واجههم على ذات الملعب 8 مرات سابقا في دوري المحترفين ولم يسجل أي انتصار قبل لقاء الخميس.

إنجاز تاريخي

واستطاع الأهلي تسجيل 5 أهداف بالشوط الأول من مباراته أمام أبها، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها النادي الجداوي هذا الرقم خلال مسيرته ببطولة دوري المحترفين السعودي، الذي انطلقت نسخته الأولى في موسم 2008-09.

وبالعودة لمسيرة الأهلي هذا العام خلال منافسات دوري روشن للمحترفين فقد استطاع الوصول للنقطة 30 بعد مضي 15 جولة وهو ثاني أكبر معدل نقاط يصل له الفريق بعد موسم 2015/2016 تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس آنذاك وأنهى الموسم حينها بطلا للدوري.

ومن الأرقام التي سجلها الأهلي هذا العام حتى الآن في الدوري أنه استطاع المحافظة على سجله خاليا من الخسائر على ملعبه وبين جمهوره بعد أن لعب حتى الآن 8 مواجهات لم يخسر أي منها فقط تعادل في مواجهتين كانت أمام الاتفاق والشباب وانتهت بالنتيجة ذاتها التعادل السلبي.

محرز الأفضل

كما سجل نجم منتخب الجزائر محرز الهدف السادس لـ»قلعة الكؤوس» في شباك أبها، ليصبح بذلك في رصيده 6 أهداف و7 تمريرات، في 15 مباراة لعبها ضمن الدوري السعودي خلال الموسم الحالي 2023-2024.

وأصبح رياض محرز يمتلك 13 مساهمة تهديفية ضمن الدوري السعودي (6 أهداف و7 تمريرات حاسمة)، لينضم بذلك إلى قائمة تضم 10 لاعبين أسهموا في تسجيل 10 أهداف أو أكثر ضمن المسابقة.

ويحتل نجم منتخب الجزائر محرز حسب منصة «SofaScore» المتخصصة في الأرقام والإحصاءات، المركز الثالث للاعبين الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف ضمن دوري «روشن» بـ13 مساهمة تهديفية، حيث عادل رقم الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد، والبرازيلي مالكوم مهاجم الهلال.

بعض أرقام الأهلي هذا العام بعد الجولة الـ15: