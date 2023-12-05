جيسوس يقترب من معادلة رقمه التاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مدرب نادي الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، انتصاره الـ15 على التوالي مع «الزعيم»، عقب الفوز (2-1) على ضيفه ناساجي الإيراني، الاثنين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف تقدم الهلال الجناح البرازيلي، ميشيل ديلغادو، مبكرا بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني عند الدقيقة 54، فيما سجل هدف ناساجي اللاعب محمود رحمتي عند الدقيقة 74؛ ليحقق أزرق العاصمة الفوز، ويؤكد صدارته للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة.

وبعد الفوز الآسيوي، اقترب مدرب الزعيم من معادلة رقمه التاريخي، الذي وصل إليه خلال موسم 2010-11، عندما قاد جيسوس نادي بنفيكا البرتغالي إلى تحقيق 18 انتصارا متتاليا عبر كل المسابقات.

ويتبقى أمام جيسوس 3 مباريات لمعادلة إنجازه الرائع، وستكون البداية أمام الطائي، يوم الجمعة 8 ديسمبر، في الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن السعودي، وبعد 3 أيام سيواجه الهلال منافسه التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم يلتقي الوحدة بالدوري يوم 15 ديسمبر الجاري.

وفي حالة تحقيقه 3 انتصارات خلال المباريات المذكورة، سيتمكن مدرب الهلال من معادلة إحصائيته التاريخية، وسيكون عليه الفوز على أبها بالدوري، يوم 21 ديسمبر، إذا ما أراد الوصول إلى رقم غير مسبوق في مسيرته التدريبية، بتحقيق الانتصار في 19 مباراة متتالية.

يتولى جيسوس تدريب الهلال حاليا في فترة ولاية ثانية، وكانت تجربته الأولى مع «أزرق العاصمة» في موسم 2018-19، حيث حصد خلالها كأس السوبر السعودي، محققا الفوز 19 مرة خلال 24 مواجهة؛ لكن تمت إقالته في منتصف الموسم؛ بسبب خلافات مع إدارة «الزعيم» آنذاك.

وقبل بداية الموسم الحالي 2023-24، عاد المدرب صاحب الـ69 عاما إلى قيادة الهلال، وخاض معه الفريق 23 مباراة رسمية عبر كل المسابقات، وحقق الانتصار 20 مرة، وتعادل 3 مرات، ولم يتلقَ أي خسارة، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

جيسوس مع الهلال حتى الآن: