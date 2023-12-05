عًمر الساعي: جماهير الاسماعيلي سر فوزنا على البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر عمر الساعي لاعب الإسماعيلي والفائز بجائزة أفضل لاعبي مباراة فريقه امام البنك الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأهدى عمر الساعي الانتصار اليوم على البنك الأهلي للجماهير.

وقال لاعب الإسماعيلي في تصريحات عقب اللقاء :” أشكر الجماهير على دعمها فهي السبب الرئيسي لحصد الانتصار ولها مفعول السحر في حصد الثلاث نقاط”.

وعن هدفه بالكعب فقد أجاب صانع ألعاب الإسماعيلي :”هو توفيق من الله سبحانه وتعالي واتمني أن نستمر في إسعاد مدربنا وجماهيرنا”.

على جانب آخر اتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة أحمد صالح وطارق أبو الليل على تنظيم مباراة ودية غدا مع فريق القناة ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

ويحل الفريق ضيفا على انبي باستاد بتروسبورت في تاسع جولات المسابقة.

ومن المقرر أن يقم الجهاز الفني بتجهيز البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء البنك الأهلي خلال الودية من أجل الحفاظ على جاهزيتهم تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.